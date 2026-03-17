Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni etkin pişmanlıklar. Bebek Otel'in müdürü tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında ocak ayında tutuklanan Bebek Otel müdürü Arif Altunbulak ve şubatta tutuklanan işletme sahibi Menderes Utku'nun etkin pişmanlıktan yararlandığı öğrenildi.

Altunbulak ve Utku'nun tahliyesine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Bebek Otel'de kişiye özel kartlarla girilen özel partiler kamuoyunda gündem olmuştu.

Otelde özel odalarda kumar oynanıp uyuşturucu madde kullanıldığı iddia edilmiş görüntülerin kayıt altına alındığı öne sürülmüştü.

KAÇAK BÖLÜMLER YIKILMIŞTI

28 Aralık'ta kaçak yapılaşma olduğu tespit edilen ve mühürlenen Bebek Otel, iddiaya göre izinsiz faaliyete edince yıkım kararı çıkmıştı.

Otelin teras katı ve kış bahçesi olarak adlandırılan bölüm, VIP kısmın balkonunu kapatan çatı profilleri yıkılmıştı.