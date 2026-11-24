İstanbul'da ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon kapsamında şarkıcı Özcan Deniz , yönetmen Cem Karcı, organizatör Erdal Bozkuş, oyuncu Deniz Çakır ve Burcu Özberk'in de gözaltına alındığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme ile uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma suçlarına yönelik soruşturmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Şüphelilerin savunmaları, tanık beyanları, ele geçirilen cep telefonları ve dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemeleri sonucunda hazırlanan raporlar ile gizli tanık anlatımlarının değerlendirildiği kaydedildi.

Bu doğrultuda, uyuşturucu madde kullanıldığı ya da bulundurulduğu yönünde edinilen şüphe üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Başsavcılık, soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiğini açıkladı.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan isimler önce hastanede sağlık kontrolünden geçiriliyor.

Bu isimler daha sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na götürülüyor. Gözaltına alınanlar sonrasında ise savcıya ifade için adliyeye götürülüyor.

Şüpheliler hakkındaki savcılık talebi ise bu aşamada veriliyor. Talebe göre bu isimler serbest bırakılıyor ya da mahkemeye sevk ediliyor.

ÜNLÜLERE OPERASYON GEÇEN YIL EKİM AYINDA BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı.

Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.

Soruşturma kapsamında tanınmış birçok isim hakkında tutuklama kararı verildi.