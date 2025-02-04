Ünlülerin tefecisi tutuklandı: Senetlerde ismi olan Seda Sayan ifade verdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefeciliğin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.



Şişli'de, yüksek faizle aldıkları borçları geri ödeyemeyen tekstil esnafının ikamet ve iş yerlerine kalabalık gruplarla gidip, onları tehdit eden bazı şüpheliler için teknik ve fiziki takip yapıldı.



Çalışmalarını tamamlayan ekipler, Beyoğlu, Bayrampaşa ve Beşiktaş'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, aralarında ünlülerin tefecisi olarak bilinen Örfi Bilgin'in de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.