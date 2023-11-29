Ünye’de dilenci operasyonu

Ünye’de, sokaklarda dolaşarak dilencilik yapanlara yönelik uygulama yapan Ünye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Liseler Mahallesi’nde bir şahsı yakaladı.



Yanında küçük bir çocukla dilencilik yaptığı tespit edilen şahıs, zabıta ekipleri tarafından Ünye Belediyesi’ne getirildi.



Yapılan üst aramasında bir miktar para ele geçiren ekipler, paraların mülkiyetinin kamuya geçirilmesi için işlem başlattı.



İlçe dışından geldiği belirlenen şahıs hakkında kabahatler kanununun ilgili maddesi gereği işlem yapıldı.



Ünye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek para dilenen şahıslara yönelik bu tür uygulamalara devam edileceğini belirtti.



Ekipler, şehrin birçok noktasına ‘’Dilenen ve dilendirilenlere para verme, geleceklerini ellerinden alma.’’ yazılı tabela astı ve vatandaşı dilencilere karşı uyardı. Bu uyarıda ‘‘Yardıma muhtaç olanların sosyal güvenlik ve yardımları devletimiz güvencesindedir.’’ ifadelerine yer verildi.

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