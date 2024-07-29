Uraloğlu: Dünyanın en bereketli toprağına sahip bölge dünyaya açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla resmi açılışının gerçekleştirilmesi planlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.



Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın eşlik ettiği Uraloğlu, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.



Uraloğlu, gazetecilere, Çukurova Bölgesi'ne hizmet vermesi amacıyla 800 hektar araziye inşa edilen havalimanının, birinci etapta yıllık 9 milyon yolcu kapasiteli olduğunu ve en geniş gövdeli uçakların inebileceğini söyledi.



Türkiye'nin kilit konumuyla, gelişmiş ve gelişmekte olan pazarlar arasındaki uçuş rotalarında yer aldığını anımsatan Uraloğlu, şöyle konuştu:



"2002'den sonra havacılığımızı özel sektör işletmelerine açarak rekabet ortamı oluşturmuş olduk. İstanbul Havalimanı başta olmak üzere yeni havalimanlarımızı inşa ettik. Böylece iç hatlardaki aktif havalimanı sayımızı 26'dan 57'ye yükselttik. 2053 hedeflerimiz kapsamında 57 olan aktif havalimanı sayımızı 61'e inşallah yükselteceğiz."



Uraloğlu, hava ulaştırma anlaşması bulunan ülke sayısının 81'den 174'e çıktığını, 2002'de 50 ülkede 60 noktaya gerçekleştirilen uçuşların, bugün 131 ülkede 346 noktaya ulaştığını anlattı.



Yolcu sayısına değinen Bakan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:



"2023'te 57 havalimanımızda 214 milyon insan yararlandı, yolculuk yaptı. Bu yıl bu sayının çok daha üzere çıkacağını öngörüyoruz. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol) Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu açıkladı. 15-21 Temmuz tarihleri arasında ülkemiz günlük ortalama 3 bin 959 uçuşla Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında İtalya'nın ardından 6. sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'mız ise günlük ortalama 1485 uçuşla, bu günlük olarak 1600'lere erişmiştir, Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak yıllardır sahip olduğu birinciliği sürdürdü. Bundan sonra da inşallah sürdürecek."



DİĞER HAVALİMANI PROJELERİ



Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın bölgesel olması ve aynı anda farklı şehirlere hizmet edecek şekilde hayata geçirilmesinin ülke kaynaklarının verimli kullanılması açısından çok faydalı olduğunu vurguladı.



Bölgesel havalimanı olan Bayburt-Gümüşhane Havalimanı ve Yozgat Havalimanı'nın yapım çalışmalarının hızla sürdüğünü dile getiren Uraloğlu, "Kayseri'ye yeni terminal kazandırdık ve hizmete açtık. Malatya'da yeni terminal binası inşaatı devam ediyor. Trabzon'a yeni bir havalimanı kazandırmayla ilgili de proje çalışmalarımız gündemimizde, yakından takip ediyoruz. Mersin ve Adana'ya hizmet edecek Çukurova Uluslararası Havalimanı da bu yüksek vizyonun en güzel ürünlerinden birisi görüyoruz." ifadelerini kullandı.



Uraloğlu, Çukurova'nın dünyanın en bereketli topraklarına sahip olduğunu vurgulayarak, havalimanının bölgenin dünyaya daha fazla açılmasına katkı sunacağını söyledi.



Hem Adana hem de Mersinlilerin açılışını beklediği havalimanının altyapı inşaatının öz kaynaklarla bitirildiğini dile getiren Uraloğlu, şu bilgileri verdi:



"CAT-II standartlarında 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 60 metre gövde genişliğiyle ana pistimizi inşa ettik. Pistimiz bu durumuyla en geniş gövdeli yolcu uçaklarının dahi iniş ve kalkışına imkan sağlayacak. Yine altyapı projesi kapsamında 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 45 metre gövde genişliğiyle acil durumlar için de uygun olan yardımcı pisti, 2 adet yüksek sürat taksi yolu, terminal, kargo ve özel uçaklar bölgesi apronları, 2 yer hizmetleri araç park yeri, nöbetçi kulübeleri ve çevre güvenlik yolu gibi imalatları da tamamladık. Üstyapı tesislerimizin yapım çalışmalarını da artık bitirdik. Açılışına kalan 12 günde de son rötuş gerçekleştiriyoruz."



Uraloğlu, 3 etabın toplam kapalı alanının 214 bin 180 metrekare olduğunu ifade ederek, "Tüm etapların toplam sabit yatırım bedeli yaklaşık 244 milyon 515 bin avrodur. Hayata geçen havalimanımızın 25 yıl içerisinde de 297 milyon 100 bin avro kira bedelini de ayrıca devletimize, hazinemize ödeyeceğinin de altını çizmek isteriz." dedi.



Resmi açılışının 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifiyle yapılması planlanan projede yoğunlukla temizlik ve peyzaj çalışmalarının sürdüğünü anlatan Uraloğlu, havalimanına kara yolu bağlantısı sağlayan yol çalışmalarını da tamamladıklarını bildirdi.



"REKABET GÜCÜNÜ ARTIRACAK"



Bakan Uraloğlu, "Çukurova Havalimanı, Türkiye'nin Orta Doğu ülkelerine açılan kapısı olacaktır. Bölgedeki işletmelerin hava yoluyla daha hızlı ve etkin şekilde mal taşımasını, yerel işletmelerin küresel tedarik zincirlerine entegrasyonunu kolaylaştıracaktır. Bu da bölgedeki işletmelerin daha geniş pazarlara açılmasını ve ihracat potansiyelini artırmasını sağlayacak, uluslararası arenada rekabet gücünü artıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Hava yolu taşımacılığının, özellikle acil ve kritik malzemelerin zamanında teslimatını sağlayarak tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesine yardımcı olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şöyle konuştu:



"Özellikle tarım faaliyetlerinin gelişmişliğiyle bilinen Çukurova bölgemiz, artık ürettiği tarım ürünleri gibi hızlı bozulan ve zamanında teslimat gerektiren malların taşınmasında hava yoluyla lojistik avantajlar sağlayacaktır. Bu da üretim süreçlerinin optimize edilmesi ve maliyetlerin düşürülmesine önemli katkı sağlayacaktır. Havalimanı hizmete açıldığında bölge ve ülke genelinde doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 3 bin kişinin istihdamına katkısı olacaktır. Mersin ve Adana başta olmak üzere çevre illere ekonomik, ticari ve turizm açısından büyük katkı sağlayacak"



Vizyon projelerinin tek tek hayata geçirildiğini anlatan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ülkemizin gelişmesi ve havacılık alanında uluslararası bir aktarma merkezi olması adına akılcı ve milletimizin ihtiyaçlarına cevap veren tüm proje ve hizmetlere destek vermeye de devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



Ziyarette Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir ve MHP İl Başkanı Ömer Gürsoy da yer aldı.