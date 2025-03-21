Uraloğlu: Metro projesi İBB'den devralınmadı

Bakan Uraloğlu, Malatya'da İkizce deprem konutları bağlantı yollarında devam eden çalışmaları inceledi. İkizce 2 deprem konutları bölgesinde toplam 44,3 kilometrelik yol inşaatına devam ettiklerini belirten Uraloğlu, an itibarıyla 29,5 kilometrelik bölümün tamamlandığını ifade etti.



Yıl sonuna kadar çalışmaların tamamlanacağını söyleyen Uraloğlu, yolla birlikte içme suyu hatları, kanalizasyon, kirli su hatları, drenaj hatları, elektrik hatları, aydınlatma hatları gibi birçok yapıyı da beraber yaptıklarını anlattı.



Uraloğlu, "Yaklaşık 4,4 milyar liralık bir projeden bahsediyoruz. Proje kapsamında hem OSB hem TOKİ 1 ve 2'nci bölgelere hizmet edecek şekilde D-300 kara yolu üzerindeki 2 tane kavşağı da planladık. Çalışmalarımıza devam ediyoruz, herhangi bir problem yok. Sonuçta bu bölgede vatandaşlarımıza evleri teslim edildiğinde asfalt yoldan ulaşma imkanı olmuş olacak. Zaten hedefimiz hem konutları hem de bütün bu işleri sene sonuna kadar bitirmektir." diye konuştu.



İSTANBUL'DA 160 KİLOMETRELİK METR HATTIMIZ VAR



Bakan Uraloğlu, Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı Projesi'ne ilişkin iddiaları da yanıtladı. Uraloğlu, projenin İstanbul Büyükşehir Belediyesinden devralınmadığını ifade etti.



Kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik bir süreç yaşandığını dile getiren Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:



"Bizim İstanbul'da Bakanlık olarak bitirdiğimiz 160 kilometre civarında metro ağımız var. İnşaatı devam eden 2 tane de projemiz var. Bunlardan bir tanesi de Arnavutköy ile Halkalı arasındaki yaklaşık 17,5 kilometrelik hattır. Bir diğeri de Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı'nda devam eden 4,5 kilometrelik hattır. Şimdi speküle edilen, yalan yanlış bilgiler üretilen yer de burasıdır."



Bakan Uraloğlu, Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metrosu'nu Bakanlık olarak hayata geçirdiklerini belirterek, "Gerek şehircilik gerekse değişen ihtiyaçlar noktasında Ümraniye Belediyemizden ve İstanbul Valiliğimizden bu hattın Topağacı Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi ve Ümraniye Spor Köyü'ne kadar uzatılmasıyla ilgili bir talep geldi. Büyükşehir ne işin içinde var, ne talep noktasında var, ne de bir tasarı da olsa ne bir düşünce de olsa bir projesi var… Bunların hiçbirisi yok. Bunun üzerine biz de buradaki vatandaşlarımızın ihtiyacını çözme noktasında bir proje çalışması başlatmıştık, o proje çalışmasını aşağı yukarı tekamül ettirdik. Yaklaşık 4,5 kilometrelik bir metro hattıdır. Bunun da Cumhurbaşkanı'mızdan yetkisini alarak Bakanlık olarak yapılmasıdır." dedi.

Bakan Uraloğlu, söz konusu hattın Büyükşehir Belediyesi ile ilgisi olmadığını vurgulayarak, "Biz bir şey yapıyoruz… Kim için? İstanbul'umuz için yapıyoruz. Onun için kamuoyunu lütfen hiç kimse yanlış ve yalanlarla bilgilendirmeye, yanıltmaya gayret etmesin. İşin doğrusu budur, biz yolumuza devam ediyoruz. Biz milletimize, İstanbul'umuza hizmet etmeye devam ediyoruz, bizim odağımız iştir." ifadesini kullandı.



