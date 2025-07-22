Üreticilere zeytin sineği uyarısı

Aydın’ın Didim ilçesinde zeytin üreticileri için zeytin sineği tehlikesine karşı önemli bir uyarı yapıldı.

Üreticilerin zeytin sineği ile mücadeleye başlamaması yönünde çağrı yapılan Didim Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlçemiz zeytin alanlarında bulunan monitör tuzak kontrollerinde yapılan sayımlar ve özellikle sulama yapılan bahçelerde zeytin meyvelerinin vuruk olgunluğuna gelmesi sebebiyle üreticilerimizin zeytin sineği ile mücadeleye başlamaları gerekmektedir. Zeytinleri kurtlandırarak meyve ve yağ kalitesine zarar veren zeytin sineğine karşı ruhsatlı bitki koruma ürünü ile mücadele edilmesi üreticilerimize duyurulur" ifadelerine yer verildi.



Yetkililer, zeytin sineği ile etkili bir mücadelenin hem verimi hem de ürün kalitesini doğrudan etkilediğini vurgularken, üreticilerin tarım danışmanlarından destek alarak doğru ilaçlama yapmalarını da tavsiye etti.