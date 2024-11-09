Üretimi yasak papağan satışı yapan şahsa 1 buçuk milyonluk ceza

Yunusemre Merkez Jandarma Karakolu Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde Ö.T. (62) isimli şahsın, camları içerisi görünmeyecek şekilde buzlandırılmış ve duvarları dışarıya ses geçirmeyecek şekilde ses yalıtımı yapılarak, çevreye boş imajı verdiği depoya belirli aralıklarla girip çıktığı ve gelen şahıslara depo içerisinden karton kolide üretimi ve satışı yasak olan Beyaz Gagalı Cennet ve Sevda Papağanı sattığını tespit etti.

Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Ekipleri ile birlikte depoya düzenlenen baskında, 39 adet Beyaz Gagalı Cennet Papağanı, 141 adet Beyaz Gagalı Sevda Papağanı, 182 adet Beyaz Gagalı Cennet ve Sultan Papağanı Yavrusu ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından 1 milyon 458 bin TL idari para cezası uygulandı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.