Urfi Çetinkaya kimdir? Uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya'nın hayatı

Urfi Çetinkaya, sosyal medyada en çok merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya'nın yakalanmasının ardından hayatı merak edilmeye başladı. Peki, Urfi Çetinkaya kimdir?

Urfi Çetinkaya kimdir? Uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya'nın hayatı

Urfi Çetinkaya, 12 Eylül 1980 darbesinde "arananlar" listesindeydi.

1989’da Silivri'de bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda üç kilo morfinle yakalandı ve tutuklandı. 6 ay sonra tahliye oldu.

Çetinkaya, 2000 yılında Matador adı verilen operasyonla yakalandı, cezaevine kondu. 2003'te tahliye edildi.

Son Tango adı verilen operasyonla tekrar tutuklanan Çetinkaya, bu kez de 2012'te sağlık sebepleri ile cezaevinden tahliye edildi.

Bir operasyon sırasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken vurulan Çetinkaya, tekerlekli sandalyeye bağlı bir şekilde yaşamını sürdürüyor.

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