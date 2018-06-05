İzmir'de Urla Adliyesi'nde görülen bir dava sonrası taraflar arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Urla ilçesine bağlı Sıra Mahallesi'nde yaşayan bir grup Roman vatandaşın, geçen yıl temmuz ayında aynı mahallede yaşayan başka bir grup tarafından zor kullanılarak çıkarılması iddialarına ilişkin davanın görülmesine Urla Adliyesi'nde devam edildi.
Urla Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşması sonrası adliye bahçesine çıkan taraflar arasında sözlü atışmayla başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.
Tarafların, sopa ve demir çubuklar kullandığı kavgada, 4 kişi yaralandı. Park halindeki 2 araçta da hasar oluştu.
Adliyede görevli polisler ile takviye olarak gönderilen ekiplerin müdahalesiyle sona eren kavgada yaralananlar, Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından kavgaya karıştıkları iddiasıyla çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Urla Adliyesi bahçesinde kavga: 4 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
İzmir Urla'da adliyede görülen bir davanın ardından taraflar arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
İzmir'de Urla Adliyesi'nde görülen bir dava sonrası taraflar arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.