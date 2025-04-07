Urla'da 36 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip görevlendirildi.



Sahil güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bottaki 3'ü çocuk 36 düzensiz göçmen yakalandı.



Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.