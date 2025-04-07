Urla'da 36 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında durdurulan lastik botta 36 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip görevlendirildi.
Sahil güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bottaki 3'ü çocuk 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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