Urla'da 36 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında durdurulan lastik botta 36 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Urla'da 36 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, açıklarında bir grup düzensiz olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip görevlendirildi.

Sahil güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bottaki 3'ü çocuk 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...