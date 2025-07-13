Urla'da orman yangını

Urla'nın Naipli Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter, uçak, arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Orman genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 4 uçak, 13 helikopter

20 arazöz, 3 iş makinesi ve 170 personel ile yangına müdahale edildiği kaydedildi.



Açıklamada "Yangını bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" denildi.