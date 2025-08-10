Urla'da ormana sıçrayan yangın kontrol altında

İzmir Urla'da ilçesinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Urla'da ormana sıçrayan yangın kontrol altında

Barbaros Mahallesi'ndeki akşam saatlerinde tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 7 helikopter, 34 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozer ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle alevler gece saatlerinde kontrol altına alındı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...