Urla'da ormana sıçrayan yangın kontrol altında
İzmir Urla'da ilçesinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Urla Barbaros Mahallesi'ndeki akşam saatlerinde tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 7 helikopter, 34 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozer ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle alevler gece saatlerinde kontrol altına alındı.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- İzmir
- Orman Yangını
- Urla