Ürünlerinde domuz eti çıkan Köfteci Yusuf: Çok daha iyi olacağız

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellediğinde, büyük bir işletme de dikkat çekti. Köfteci Yusuf, 280 bayisi ile son yıllardır büyük bir ivme yakaladı ve birçok yerde şube açtı.

Listede, doğal olarak önce ürünlerinde domuz etti kullanıldığı konuşulan Köfteci Yusuf yakından takip edilmeye başlandı. Listede Köfteci Yusuf'un domuz eti saptanan 2 şubesine de yer verildi. Köfteci Yusuf, bir süre bu duruma sessiz kaldı, bazı resmi evrakların varlığı ortaya çıkınca yazılı açıklama yaparak kendisini savundu.

Köfteci Yusuf'a ilişkin domuz tespiti bu açıklamadan sonra bakanlığın resmi internet sitesinde de yer aldı.

Bakanlığın aldığı karar göre, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8'inci maddesi gereğince kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan firmaların adı, ürün adı, markası, parti ve seri numarası paylaşılıyor.

Bakanlığın sitesinde "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" bölümünde; merkezi Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan "Köfteci Yusuf" isimli firmanın köfte ve dana eti döner ürünlerinde domuz eti tespit edildiği belirtildi.

"YANLIŞ İNSANA ÇATTILAR"

İşletmenin sahibi Yusuf Akkaş son olarak YouTube'da açıklama videoları yayınlayamaya başladı. Videosunda, ticari ve siyasi konular üzerinde kendi değerlendirmelerini seslendiren Akkaş, insanlardan konuya vicdanla bakmalarını istedi. Kendisini "Ahlaklı ve emekleriyle uğraşan" kişiler olarak tanımlayan Akkaş, suçlamalara yanıt verirken, "Çok yanlış insana çattılar, Allahın gölgesi her şeye yeter. Şerden hayır doğacak." dedi. Akkaş, domuz eti tespiti sonrasında açıklama yapmasının doğru zamanlama olduğunu savunurken, devletin adaletine güvendiklerini söyledi. Akkaş, "Allahın şanslı kuluyum ki bakanlıktan önce açıklama yaptık" dedi. Akkaş, bakanlığın şubelerine ilişkin tespiti gizlememesini de sorguladı, yani Akkaş'a göre bakanlık tespitlerini açıklamamalıydı.