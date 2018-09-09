Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Siirt kırsalıyla Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine dün hava harekatı düzenlendi.
Harekat neticesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 9 terörist etkisiz hale getirildi.
Üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekatı
Anadolu AjansıTürkiye
Siirt kırsalıyla Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 9 terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Siirt kırsalıyla Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine dün hava harekatı düzenlendi.