Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım kimdir, kaç yaşında? (Özkan Yalım'ın özgeçmişi)

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım 29 Aralık 1969 da Uşak Eşme Köylüoğlu Köyünde doğdu. Baba adı Dursun, anne adı Birgül’dür.



1985 de Eşme Lisesinden mezun olan Özkan Yalım, 5 yıl Türkiye’de kendi adına ticaretle uğraştı. 1990 yılında Belçika’ya gitti. 1993 yılından bu yana Uluslararası Nakliyat Lojistik faaliyetinde bulunmaktadır. Türkiye’de nakliye ve akaryakıt sektöründe faaliyet göstermektedir. 25 ve 26. Dönemde Uşak Milletvekilliği yaptı. 27. Dönem Uşak Milletvekili seçildi. AB Uyum Komisyonu Üyesi ve Türkiye – AB Karma Parlamento Eş Başkanı görevini yürütmektedir.



Eğitimci bir ailenin evladı olan Yalım, çok iyi düzeyde Fransızca ve Bulgarca bilmekte olup; evli ve 3 çocuk babasıdır.