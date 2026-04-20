Uşak Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon: 27 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Uşak Belediyesi'ne yönelik "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Başsavcılık koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul, Uşak ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında belediye çalışanı ve iş insanlarının da bulunduğu 27 zanlı daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında Uşakspor Kulübü Başkanı Özhan Özgöbek de bulunuyor.

Şüphelilerin, işlemleri için emniyete götürülecekleri öğrenildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Operasyona ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da açıklama yapıldı.

Açıklamada şüphelilere yönelik; Uşak Belediyesince düzenlenen ihalelere fesat karıştırılması, usulsüz bir takım iş ve işlemler için esnaflardan rüşvet talebinde bulunulması, Uşakspor’a yardım ve bağış adı altında yüksek miktarlarda para toplanması, belediye başkanının makamına bağış adı altında nakit paraların getirilmesi, belediyedeki üst düzey yöneticilerin eğlence mekanlarında harcama yapması ve bu harcamaların ağırlama giderleri adı altında yemek faturası üzerinden belediye bütçesinden ödenmesi iddialarıyla ilgili olarak çalışma başlatıldığı belirtildi.

Operasyon “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçları yönünden yapılan araştırmalar, tanık beyanları, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren şüphelilerin beyanları, dijital inceleme raporları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı tarafından düzenlenen rapor içerikleri doğrultusunda gerçekleştirildi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Uşak Belediyesi'ne yönelik iddialarla ilgili "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 27 Mart'ta Uşak, Kocaeli ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden Uşak Belediye Başkanı Yalım, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından tutuklanması talebiyle hakimliğe gönderilmişti.

Yalım ile hakimliğe sevk edilen Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, belediyenin Muhasebe ve Finansman Müdürü Hüseyin Yaman, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz, makam şoförü Murat Altınkaya, belediye personeli Cihan Aras ve İsmail Özçelik, Uşak Haber Medya Şirketi Sahibi Murat Baş ile Mustafa Yalım tutuklanmıştı.

Hakimlik, şüpheliler Kenan Arslan, Seher Akay, Aslıhan Aksoy ve Salih Sönmez hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar vermişti.

Soruşturma kapsamında daha sonra gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Serpil Keskin Ezberci, belediye personeli Deniz Aygün ve Ulaş Küçükakalın ile özel kalem müdürlüğünde görevli Ebru Yurtuluğ da adliyeye sevk edilmişti.

Hakimlik, 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.