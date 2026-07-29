Uşak Belediyesi'ne maaş soruşturması

Uşak Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturmayı derinleştiren Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye şirketlerinde sigortalı gösterilen ve iddiaya göre görevden uzaklaştırılan Özkan Yalım 'ın işletmelerinde çalışmayı sürdüren 17 kişi olduğunu belirledi.

Söz konusu soruşturmada tespit edilen kamu zararının 16 milyon 886 bin 240 lira olduğu bildirildi.

YALIM'IN İŞLETMELERİNDE ARAMA YAPILDI

Bu kapsamda harekete geçen ekipler Yalım'a ait işletmelerde arama yaptı. Yapılan aramalarda dijital materyal ve bazı belgelere el konuldu.

Bu belgeler arasında belediyeden maaş alan şüphelilerin şirketin maaş listesinde yer aldığı iddia edildi.

UŞAK BELEDİYESİ OPERASYONU

Uşak Belediyesi'ne yönelik ilk operasyon bu yılın mart ayında yapılmıştı .

Operasyonda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la birlikte dokuz şüpheli tutuklanmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi, rüşvet soruşturmasında tutuklanan Yalım'ın parti üyeliğini askıya almıştı.

Tutuklanan Yalım'a belediye tarafından şirketlere verilen ihalelerde mükerrer faturalandırma ve oluşan farkın rüşvet olarak alınması gibi suçlamalar yöneltilmişti.