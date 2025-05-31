Uşak Cezaevi'nde 25 yıl önceki olaylara karışan hükümlü yakalandı
Uşak E Tipi Cezaevi'nde 2000 yılında 6 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan olaylara karışan ve 12 yıldır aranan Salim Muslu, İstanbul'da yakayı ele verdi.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda, 2000 yılında Uşak E Tipi Cezaevi'ndeki olaylara karıştığı tespit edilen Salim Muslu'nun izine ulaştı.
Muslu'nun, cezaevindeki olaylar sırasında "kasten öldürme", "hükümlü veya tutuklunun ayaklanması", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 5 ayrı aranma kaydı olduğu, müebbet ve 2 yıl 6 ay hapis cezasının bulunduğu belirlendi.
Firari olarak 2013 yılından beri aranan Muslu, Eyüpsultan'da polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Muslu, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
Uşak E Tipi Cezaevi'ndeki kanlı olaylar, 2000 yılının ekim ayında yaşanmıştı. Nuri ve Vedat Ergin kardeşler, cezaevinde 28 Ekim 2000 tarihinde isyan başlatmıştı. Olaylar sırasında cezaevi müdürü yardımcıları ve bazı gardiyanlar rehin tutulmuştu. 4 gün süren olaylar 6 kişinin ölümü 23 kişinin de yaralanmasıyla sona ermişti.
İsyana katılan mahkumlar başka cezaevlerine gönderilirken, cezaevinin yönetici kadrosu ve gardiyanlarda başka cezaevlerine tayin edilmişti. Yargılama sonucu 33 sanıktan 28'ine müebbet hapis cezası verilmişti.
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