Uşak Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan görevinden uzaklaştırıldı

Eşme Belediyesi'ne yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Belediye Başkanı Yılmaz Tozan görevinden uzaklaştırıldı. Açıklama İçişleri Bakanlığından geldi.

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Uşak ili Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, Hakkında “İcbar Suretiyle İrtikap, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Eşme Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/15 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı ’nca görevden uzaklaştırılmıştır.”

BAŞKAN TOZAN GÖZALTI SONRASI TUTUKLANMIŞTI

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan, Başkan Tozan'ın şoförü M.F, Eşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli İ.U, belediye personeli H.D. ve Eşme Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi R.S.S. Eşme Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Soruşturma kapsamında Yılmaz Tozan'ın özel kalem müdürü S.B. de gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Meclis Üyesi R.S.S. ve belediye personeli H.D. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

Başkan Yılmaz Tozan , "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve irtikap", şoförü M.F. ve zabıta görevlisi İ.U, "suç işleme amacıyla kurulan örgüte üye olma veya yardım etme ve irtikap" suçlarından tutuklanması talebiyle, Burcu Tozan ile özel kalem müdürü S.B. de adli kontrol şartıyla serbest bırakılması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Zanlılardan Başkan Tozan ile İ.U. ve M.F. tutuklandı. Burcu Tozan ve S.B. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin, alkollü mekanların kapanış saatlerinin ileri alınması konusunda işyerlerinden menfaat sağladığı, ilçenin geleneksel festivali olan Uluslararası Eşme Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali'ne gelen sanatçılara ödenen ücretin faturasının yüksek gösterilerek haksız kazanç elde edildiği, ilçedeki bazı işyerlerine yönelik uygunsuz ruhsat karşılığında menfaat sağladığının tespit edildiği öğrenilmişti.

İncelenen banka hesaplarında Tozan'ın şoförü M.F'nin hesabında olağan dışı para hareketliliği tespit edilmişti.

Eşme Belediyesi'ne yönelik "irtikap" suçuna ilişkin soruşturma kapsamında 17 Nisan'da Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan, Yılmaz Tozan'ın şoförü M.F, Eşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli İ.U. ve belediye personeli H.D. gözaltına alınmıştı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan CHP'li Eşme Belediyesi Meclis Üyesi R.S.S. de yakalanmıştı.

Şüphelilerden O.Ü'nün ise bir başka suçtan cezaevinde bulunduğu tespit edilmişti.

YILMAZ TOZAN KİMDİR?

Uşak'ın Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, 31 Mart 2024'teki yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi 'nden belediye başkanı seçildi. Tozan, ilçedeki oyların yüzde 54,58'ini almıştı.

1973 yılında Eşme'de doğan Tozan, 2014 yılında CHP adına Uşak İl Genel Meclisi üyesi seçilmişti.