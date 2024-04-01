Uşak Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Uşak Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe ilçe Oy Sonuçları Son Dakika

Uşak Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

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Uşak Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Özkan Yalım kazandı



Kesin olmayan sonuçlara göre, Özkan Yalım 54 bin 323, AK Parti adayı Mehmet Çakın 33 bin 163 oy aldı. (Açılan sandık oranı: yüzde 99,81 )



Uşak İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

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