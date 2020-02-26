Uşak ve Manisa'da corona virüsü şüphesi

Manisa ve Uşak'ta iki kişi corona virüsü şüphesiyle tedavi altına alındı.



Tatil için gittiği Tayland'tan dönen bir kişi, Kütahya'nın Simav ilçesindeki hastaneye gitti.

Corona virüsü şüphesiyle kontrol altına alınan hastanın gerekli sağlık kontrollerinin yapılması için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkine karar verildi.

Hastanede bulunan plastik cerrahi bölümünü boşaltarak Simav'dan gelecek hasta için karantina bölgesi oluşturuldu. Hastanın Uşak'ta yapılacak kontrollerinin ardından Sağlık Bakanlığı yetkilileri gözetiminde Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.

Ayrıca Manisa'da rehber olan ve en son Çin'li bir grubu gezdirdiği öğrenilen bir kişi de corona virüsü şüphesiyle karantinaya alındı.

Kontrolleri yapılan hastada herhangi bir bulguya rastlanmadı.



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