Uşak ve Marmaris Belediyesi'ne operasyon. Belediye Başkanı Özkan Yalım dahil 24 gözaltı

MARMARİS BELEDİYESİ'NE DE OPERASYON

Gece saatlerinde de Muğla Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Marmaris Belediyesi'nde imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve bazı kamu görevlilerinin bu işlemler karşılığında maddi menfaat sağladığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, belediye içinde bazı yöneticilerin belirledikleri personel aracılığıyla usulsüz işlemleri yönlendirdiği ve bu süreçten kazanç elde ettiği öne sürüldü.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DAHİL 13 YÖNETİCİ GÖZALTINDA

Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Soruşturma kapsamında belediye başkan yardımcısı, imar müdürü ve zabıta müdürünün de aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ikametleri, iş yerleri ve belediyedeki ofislerinde arama yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince belediye binasında arama çalışmaları sürdürülürken, çevik kuvvet ekipleri de bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Operasyon kapsamında 8'i belediye çalışanı olmak üzere 13 kişi gözaltına alındı.