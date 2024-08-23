Uşak'ta 5 kişinin bıçaklandığı kavgaya ilişkin 17 şüpheli tutuklandı

Şehit Alibey Mahallesi'nde Suriye uyruklu iki aile arasında çıkan kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltındaki 6 şüphelinin ifadesi doğrultusunda 7 şüpheli daha yakalandı.



Hastanede tedavileri tamamlanan yaralılardan M.S, H.S, A.S. ve Y.S. ekiplerce gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Öte yandan yaralılardan E.T.'nin Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.



Şehit Alibey Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde, husumetli oldukları iddia edilen Suriyeli uyruklu iki aile arasında 21 Ağustos'ta çıkan kavgada 5 kişi bıçaklanarak yaralanmıştı.



Polis ekiplerince 6 şüpheli olay yerinde yakalanmıştı.