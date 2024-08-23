Uşak'ta 5 kişinin bıçaklandığı kavgaya ilişkin 17 şüpheli tutuklandı

Uşak'ın Eşme ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 5 kişinin bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.

Uşak'ta 5 kişinin bıçaklandığı kavgaya ilişkin 17 şüpheli tutuklandı

Şehit Alibey Mahallesi'nde Suriye uyruklu iki aile arasında çıkan kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltındaki 6 şüphelinin ifadesi doğrultusunda 7 şüpheli daha yakalandı.

Hastanede tedavileri tamamlanan yaralılardan M.S, H.S, A.S. ve Y.S. ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan yaralılardan E.T.'nin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Şehit Alibey Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde, husumetli oldukları iddia edilen Suriyeli uyruklu iki aile arasında 21 Ağustos'ta çıkan kavgada 5 kişi bıçaklanarak yaralanmıştı.

Polis ekiplerince 6 şüpheli olay yerinde yakalanmıştı.

Öne Çıkan Video

Sosyal medyada sağlık ticaretine dikkat! Bazıları ilacını bırakıyor

TÜRKİYE HABERLERİ

Malatya'da feci kaza: Önce otomobil çarptı sonra başka araç üzerinden geçti

Malatya'da feci kaza: Önce otomobil çarptı sonra başka araç üzerinden geçti

Yalova’da deniz simidiyle açıklara sürüklenen çocuk kurtarıldı

Yalova’da deniz simidiyle açıklara sürüklenen çocuk kurtarıldı

Ümraniye’de trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Ümraniye’de trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Artvin Valiliği, Cerattepe’deki altın madeninde faaliyetin durdurulduğunu duyurdu

Artvin Valiliği, Cerattepe’deki altın madeninde faaliyetin durdurulduğunu duyurdu

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 23 Ağustos 2024

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 23 Ağustos 2024

Tepki çeken topuk kanı kararı: Mahkeme bilim yerine alternatif tıp yorumunu baz aldı, Sağlık Bakanlığı müdahil oldu

Tepki çeken topuk kanı kararı: Mahkeme bilim yerine alternatif tıp yorumunu baz aldı, Sağlık Bakanlığı müdahil oldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...