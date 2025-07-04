Uşak'ta 50 hektar alan yandı: 2 kişi gözaltında
Eşme'de tarım arazisinde saman balyalama sırasında başlayıp meşelik alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. 50 hektar alan kül oldu.
Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Balabancı köyü yakınlarında tarım arazisinde yangın çıktı.
Saman balyalama makinesi nedeniyle başlayıp rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, meşelik alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye, 2 helikopter, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 9 arazöz, Uşak ve Eşme belediyelerine bağlı 4 itfaiye aracı, Uşak Valiliği İl Özel İdaresi bünyesindeki 2 iş makinesi ve çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 7 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.
Biçerdöverin hasat ettiği buğdayın ardından samanları balya yapan makineden çıktığı değerlendirilen yangına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.
Yangında, 30 hektar meşelik, 20 hektar da zirai alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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