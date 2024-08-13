Uşak'ta bıçaklı kavga: Yaralanan kişi hayatını kaybetti

Uşak'ta bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak'ta bıçaklı kavga: Yaralanan kişi hayatını kaybetti

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Beşinci Serin Sokak'ta bir kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yaralanan Ramazan Ç, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ramazan Ç, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, aynı mahalledeki Altıncı Çevre Sokak'ta darbedilip, bıçakla yaralanmış birinin kaçtığını tespit etti.

Ekiplerce, yaralı halde kaçan S.D, yakalanarak kentteki özel bir hastaneye götürüldü.

Şüpheli, buradaki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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