Uşak'ta bir evde yangın çıktı

Uşak'ın Eşme ilçesinde bir evde yangın çıktı. Dumandan 3 kişi etkilenerek hastanede tedavi altına alındı.

Uşak'ta bir evde yangın çıktı

Elvanlar Mahallesi 1047 Sokak'taki apartmanın birinci katında A.B'ye (69) ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen A.B, eşi Y.B. (70) ve kızları E.B. (39) ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen E.B. buradaki müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

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