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Uşak'ta bir kadın, erkek arkadaşını bıçakla öldürdü

Uşak'ta kız arkadaşı tarafından bıçakla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Uşak'ta bir kadın, erkek arkadaşını bıçakla öldürdü

İslice Mahallesi Adaş Sokak'taki bir apartmanın üçüncü katındaki dairede Z.K. (27) ile erkek arkadaşı Adem Alagöz (41) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.K. mutfaktan aldığı bıçakla Alagöz'ü yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alagöz, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Z.K'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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