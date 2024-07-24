Uşak'ta çifte cinayet

Uşak'ın Ulubey ilçesinde av tüfeğiyle vurulan iki kişiden biri olay yerinde, diğeri ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Uşak'ta çifte cinayet

'ın Ulubey ilçesinde av tüfeğiyle vurulan 2 kişi öldü.

Aşağı Mahalle Birinci Çıkmaz Sokak'ta iki kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, av tüfeğiyle vurulan Ali Köseci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayda ağır yaralanan Murat Şimşek ise ambulansla Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şimşek, buradaki ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Murat Şimşek'in, hayatını kaybeden Köseci'nin kendisini yaraladığını söylediği öne sürüldü.

Şimşek, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede ise kırılmış bir av tüfeği ele geçirildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Bingöl'de madde bağımlısı dehşet saçtı!

TÜRKİYE HABERLERİ

İki grup arasında çıkan kavgada belde belediye başkanı da yaralandı

İki grup arasında çıkan kavgada belde belediye başkanı da yaralandı

Tunceli Valiliği’nden eylem ve etkinliklere 5 gün kısıtlama

Tunceli Valiliği’nden eylem ve etkinliklere 5 gün kısıtlama

İzmir açıklarında göçmen hareketliği: 104 göçmen karaya çıkartıldı

İzmir açıklarında göçmen hareketliği: 104 göçmen karaya çıkartıldı

Sivas’ta refüje çarpan hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

Sivas’ta refüje çarpan hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

Ayvalık'ta tefeci operasyonu: 27 tutuklama

Ayvalık'ta tefeci operasyonu: 27 tutuklama

Traktör, oyun oynayan çocukların arasına daldı: 2 ölü, 2 yaralı

Traktör, oyun oynayan çocukların arasına daldı: 2 ölü, 2 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...