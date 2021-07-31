Uşak'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Göğem köyü göl mevkisindeki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler, durumu Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.



Yangın bölgesine giden Uşak, Manisa, Kütahya ve Denizli'ye bağlı 20 arazöz, 4 su ikmal, 4 ilk müdahale aracı ile Uşak Belediyesi İtfaiyesi, Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi, Uşak Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi, ilçe belediye itfaiye ekipleri ve Uşak Havalimanı'nda görevli itfaiye ekipleri ve 6 iş makinesi alevlere müdahale etti.



Ekipler, yanan alanın yakınındaki bölgede bulunan evlerin tedbir amaçlı boşaltılması için çalışma başlattı. Bölgedeki bir eve sıçrayan yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.



Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.



BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Uşak yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor” ifadelerini kullandı.