Uşak’ta çıkan yangın evlere ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Uşak'ta Akse mesire alanı yakınlarında çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın evlere ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

İhbar üzerine yangın bölgesine polis, Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Uşak Emniyet Müdürlüğüne ait toma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesi sonrasında ormanlık alana ve yakındaki evlere ulaşmadan söndürüldü. Yangın sırasında mahsur kalan bir kaplumbağayı fark eden itfaiye personeli, hemen harekete geçti.

İtfaiyeciler, kaplumbağayı güvenli bir şekilde alarak alevlerden uzaklaştırdı. Ekiplerin yoğun çalışması sayesinde yangın, çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.