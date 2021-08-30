Uşak'ta cinayet: Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü

Uşak'ta bir kadın tartıştığı kocasını bıçakla ağır yaraladı. Yaralı koca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı 30.08.2021 - 03:23

Uşak'ta cinayet: Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü

Uşak'ta tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan koca hastanede yaşamını yitirdi.

Karaağaç Mahallesi 2. Serçe Sokak'ta bir apartmanın birinci katında yaşayan Yaşar A. (36) ile eşi S.A. (37) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.A. kocası Yaşar A'yı bıçakla ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

S.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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