Uşak'ta direğe çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Uşak'ta köprülü kavşak girişindeki yön tabelasının direğine çarpan karpuz yüklü kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

Uşak'ta direğe çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir- kara yolunda ilerleyen Mustafa Koyun (43) yönetimindeki , Osmanlı Köprülü Kavşağı girişindeki yön tabelasının direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Koyun'un cesedi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan kaza sırasında yola saçılan karpuzlar ekiplerce temizlendi.

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