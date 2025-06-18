Uşak'ta doktora saldırı: Darbedilip bıçakla tehdit edildi

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Şerif Ahmet Kandemir (50), Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde hayatını kaybeden E.M'nin yakınlarına ölüm haberini verdiği sırada oğlu M.M. (50) tarafından darbedilip bıçakla tehdit edildi.

Hastaneden kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olayın ardından İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamada, ölüm haberi veren uzman doktorun sözlü ve fiziki saldırıya uğradığı sırada yere düştüğü ve bıçakla tehdit edildiği açıklandı.

Öte yandan, açıklamada olaya ilişkin adli ve idari sürecin başlatıldığı dile getirildi.