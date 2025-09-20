Uşak'ta dördüncü kattan düşen adam öldü

Uşak'ta inşaat halindeki apartmanın dördüncü katından düşen kişi hayatını kaybetti.

Ünalan Mahallesi Müjde Sokak'ta bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede hareketsiz yatan bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, yaşamını yitiren kişinin Kamil Ersoysal (34) olduğunu tespit etti. Ersoysal'ın cesedi, yapılacak otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ersoysal'ın henüz belirlenemeyen nedenle inşaat halindeki apartmanın dördüncü katından zemine düştüğü tespit edildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.