Uşak’ta ekmeğin gramajı düşürüldü, fiyatı aynı kaldı

Uşak’ta ekmeğin gramajı düşürüldü, fiyatı aynı kaldı. İlde 200 gram ekmek 10 TL'den satılmaya devam edecek.

Uşak’ta ekmeğin gramajı düşürüldü, fiyatı aynı kaldı

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (UESOB) ile Fırıncılar Ve Unlu Madde İmalatçıları Esnaf Odası’nın kararı ile Uşak’ta uygulanan fiyat tarifesi değiştirildi. Yeni tarifeyle 250 gramı 10 TL'den satılan ekmek, 200 gramı 10 TL'den satılmaya devam edecek. Böylece ekmeğe gizli uygulanarak gramajı düşürülmüş oldu.

Vatandaşlar, ekmeğe uygulanan zamma tepki göstererek zaten gramajların düşük olduğu ve daha da düşürüldüğünde günde 2-3 ekmek daha fazla almak zorunda kalacaklarını söyledi.

Uşak’ta Şubat ayında Uşak Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (UESOB) ile Fırıncılar Ve Unlu Madde İmalatçıları Esnaf Odası tarafından ekmeğe zam yapılarak 230 gramı 8 TL’den satılırken, gramajı yükseltilerek 250 gram ekmek 10 TL olmuştu.

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