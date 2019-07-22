Uşak'ta ameliyatın ardından kaldırıldığı yoğun bakımda hayatını kaybeden ve cesedi cinsel saldırı şüphesiyle İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilen Beyhan Arslan'ın cenazesi Çanakkale'de toprağa verildi.
Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma da devam ediyor.
NE OLMUŞTU?
Özel bir rehabilitasyon merkezinde bulunan zihinsel engelli Beyhan A, (27) toksik zehirlenme şüphesiyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, yapılan doktor muayenesinde cinsel saldırı emarelerinin bulunması üzerine ameliyata alınan kadın, daha sonra kaldırıldığı yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirmişti.
Savcılık tarafından yapılan ilk otopside kadının vücudunda cinsel saldırı bulgularına rastlanması üzerine ceset İzmir Adli Tıp Kurumuna yollanmıştı.