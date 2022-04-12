Uşak'ta eski ustasının bıçakladığı berber ağır yaralı

Uşak'ta tartıştığı eski ustasının bıçakladığı berber ağır yaralandı. Yaralı berber hastaneye kaldırılırken, şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.04.2022 - 00:31

Uşak'ta eski ustasının bıçakladığı berber ağır yaralı

'ta tartıştığı eski ustası tarafından bıçaklanarak yaralanan berber, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre M.B, önceden yanında çalışan O.C.'nin İslice Mahallesi Annaç Sokak'taki berber dükkanına gitti.

İkili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.B, O.C.'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan O.C. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli M.B. ise bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı.

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