Uşak'ta evlat dehşeti: Oğlu tarafından sırtından bıçaklandı

Uşak'ta Tolga Y., yeni aldıkları eve taşınmak için eşyaları topladığı sırada babası 53 yaşındaki Zeki Y.'yi, sırtından bıçakladı.  Hastaneye kaldırılan baba hayatını kaybederken oğlu ise gözaltına alındı.

Uşak'ta evlat dehşeti: Oğlu tarafından sırtından bıçaklandı

Karaağaç Mahallesi'ndeki müstakil evde ailesiyle yaşayan Tolga Y. (29), babası Zeki Y.'yi (53) sırtından bıçakladı.

İhbar üzerine belirtilen adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Zeki Y. ambulansla kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tolga Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan olay sırasında baba ve oğlun yeni aldıkları eve taşınmak için eşyaları topladığı öğrenildi.

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