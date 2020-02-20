Uşak'ta gölet sızıntısı nedeniyle 2 köy boşaltıldı, 4 köyde okullar tatil edildi

Uşak’ın Banaz ilçesinde Sıracevizler Deresi üzerinde bulunan Bahadır Göleti'ndeki su sızıntısı nedeniyle 2 köyün tedbiren boşaltıldığı bildirildi.

Sıracevizler Deresi üzerinde bulunan, 49 metre yüksekliğindeki Bahadır Barajı, altında çatlak oluştuğu bildirildi. 2.4 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olan barajdaki suyun, Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri tarafından dün geceden itibaren kontrollü bir şekilde vana odasından dereye boşaltılmasına başlandı. Yetkililer, 25 metrelik bölümüne kadar suyla dolu olan barajdaki suyun şu ana kadar 60 santimetrelik kısmının dereye boşaltıldığını bildirdi.

Uşak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah saatlerinde göletin gövde dolgusunun akışa göre sağ tarafında su çıkışı gözlemlendiği, göletten çıkan suyun bölgede herhangi bir olumsuzluğa neden olmaması için Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerince anında güvenlik önlemi alındığı belirtildi.

Yetkili makam ve mercilerin bilgilendirilerek vatandaşların uyarıldığı dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Su çıkışının artmaması ve gölet gövdesinin daha fazla hasar görmemesi için dip savak vanaları açılmış, boşaltma işlemlerine başlanmıştır. Herhangi bir can kaybı yaşanmaması için Hatıplar ve Banaz köylerinin tedbiren boşaltılmasına karar verilmiş, vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde bölgeden uzaklaştırılması çalışmalarına başlanmıştır. Olay nedeni ve oluş şekli ile ilgili çok yönlü incelemeler sürmektedir"

4 KÖYDE OKULLAR TATİL EDİLDİ



Barajın çatlaklardan dolayı patlaması ihtimaline karşı ise Bahadır, Hatıplar, Güllüçam ve Banaz köylerinde okullar tatil edildi. Dere yatağına yakın olan evlerin ise tedbirli olmaları için köylerde bulunan camilerden anonslar yapıldı. Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ise Bahadır Barajı'nın olduğu bölgede inceleme yaparak, yetkililerden bilgi aldı.