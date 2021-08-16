Uşak'ta hemzemin geçitte kaza: 2 ölü

Uşak'ta yük treniyle hafif ticari araç hemzemin geçitte çarpıştı. Araçtaki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı 16.08.2021 - 04:23

Uşak'ta hemzemin geçitte kaza: 2 ölü

Uşak'ta hemzemin geçitte meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Uşak'tan Afyonkarahisar istikametine ilerleyen H.T. kontrolündeki 34003 sefer sayılı yük treni, İkisaray köyü yakınlarındaki kontrolsüz hemzemin geçitte İsmet Özçelik idaresindeki 64 NN 056 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç tren yolunda yaklaşık 300 metre sürüklendi.

Sağlık ekiplerince hafif ticari aracın sürücüsü ile araçtaki Serpil Özçelik'in hayatını kaybettiği belirledi.

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