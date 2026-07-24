Uşak'ta iki esnaf arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 13 kişi yaralandı
24.07.2026 02:08
Uşak'ta esnaf arasındaki silahlı kavgada 13 kişi yaralandı.
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde iki esnaf arasında çıkan tartışmanın pompalı tüfekli kavgaya dönüşmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
Sivaslı Sanayi Sitesi'nde tornacılık yapan M.A. ve oğlu E.A. ile çelik çatı ve römork imalatı yapan S.B. ve kardeşi B.B. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu M.A. ile çevredeki işyeri sahipleri ve vatandaşların da aralarında bulunduğu 10 kişi yaralandı. Taraflardan B.B. ve E.A. da darp sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan M.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan şüphelilerden S.B. gözaltına alındı.