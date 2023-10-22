Uşak'ta iki işçi servisi çarpıştı: 28 yaralı

VALİDEN YARALILARA ZİYARET



Vali Turan Ergün, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları ziyaretinin ardından, gazetecilere yaptığı açıklamada, araçların, vardiyasını tamamlayan işçileri Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesinden Gediz'e götürdüğünü söyledi.



Ergün, kazanın araçlarından birinin diğerini solladığı sırada meydana geldiğini belirterek, "Kazada 28 kişi yaralandı. Allah'a şükür bu yaralılarda hayati tehlike yok. Yaralıların bazıları Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentimizdeki bir özel hastaneye getirildi. Bazıları da Gediz ilçesindeki hastaneye götürüldü. Bunlar şu an müşahede altında tutuluyorlar. Yaralılarımızın hepsine geçmiş olsun." dedi.