Uşak'ta iki işçi servisi çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Uşak'ta B.O. (25) yönetimindeki midibüs, Uşak-İzmir Karayolu Hacı Kadem Kavşağı yakınlarında aynı istikamette ilerleyen S.K. (35) idaresindeki otobüse arkadan çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada midibüs sürücüsü ile araçlardaki 19 kişi yaralandı.

Ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Midibüs ve otobüsün, Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan işçileri taşıdığı öğrenildi.