Uşak'ta iplik fabrikasında yangın

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Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada sabah saatlerinde yangın çıktı. Elyaf atıklardan iplik üretimi yapılan fabrikadan yoğun dumanlar yükseliyor. Bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmaları sürerken, dumandan etkilenen 1 itfaiye eri de Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan itfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan Uşak Valisi Turan Ergün de bölgeye gelerek, yangınla ilgili bilgi aldı.