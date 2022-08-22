Uşak'ta iplik fabrikasında yangın

Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iplik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürürken dumandan etkilenen bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Haberler 22.08.2022 - 10:54

Uşak'ta iplik fabrikasında yangın

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Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada sabah saatlerinde yangın çıktı. Elyaf atıklardan iplik üretimi yapılan fabrikadan yoğun dumanlar yükseliyor. Bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmaları sürerken, dumandan etkilenen 1 itfaiye eri de Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan itfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan Uşak Valisi Turan Ergün de bölgeye gelerek, yangınla ilgili bilgi aldı.

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