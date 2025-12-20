Uşak'ta iş arkadaşı tarafından başına demir sopayla vurulan kişi öldü

Uşak'ın Eşme ilçesinde bir fabrikada çıkan kavgada demir sopayla başından darp edilen 35 yaşındaki N.Ç. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen N.Ç, müdahaleye rağmen bugün hayatını kaybetti.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan N.A, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.