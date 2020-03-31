Uşak'ta işlek caddelerdeki yaya trafiği sınırlandırılacak

Vali Kocabıyık, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ile birlikte kentin en işlek bölgelerinden olan İsmet Paşa Caddesi'nde incelemelerde bulundu.



Emniyet Müdürü Gezer'den uygulamalar hakkında bilgi alan Kocabıyık, özellikle banka önünde bekleyen vatandaşların sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarı yaptı.



Vali Kocabıyık, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen metrekareye düşmesi gereken insan sayısı kriterini caddelerde de uygulacaklarını açıkladı.



Kentin işlek bölgelerinde marketlerde olduğu gibi belli bir yoğunlukta yaya trafiğine izin verileceğini aktaran Kocabıyık, şunları kaydetti:



"Ekiplerimiz, bariyerler kurarak vatandaşları, ihtiyaçları doğrultusunda bu bölgelere alacak, işi olmayanı sokmayacağız. Bölgeye gelen vatandaşlarımız bize işi olduğunu ispatlayacak, ödenecek faturası varsa gösterecek, o şekilde caddeye girecek. İşi olmayanı sokmayacağız."



Öte yandan polis ekipleri, vatandaşlara anonslarla evlerinde kalma çağrısında bulundu.

