Uşak'ta 'Kökünü Kurutma Operasyonu': 120 şüpheli gözaltına alındı

"Kökünü Kurutma Operasyonu" kapsamında Uşak'a gelen Bakan Soylu, İl Emniyet Müdürlüğünde operasyona katılacak ekiplere başarı diledi, operasyonu takip etti.



Soylu, operasyonla ilgili yaptığı basın açıklamasında, sabah saat 06.00'da 609 polis ve jandarmanın, yeni bir "Kökünü Kurutma Operasyonu" vesilesi ile yollara çıktığını söyledi.



Uyuşturucunun kökünü kazımaya kararlı olduklarını vurgulayan Soylu, "Gerek Jandarma Genel Komutanımız gerek Emniyet Genel Müdürümüz, Uşak Valimiz, İl Emniyet ve İl Jandarma Komutanımız, Narkotik Başkanımızın koordinasyonunda, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda bu sabah 127 hedefe yönelik 33'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz Kökünü Kurutma Operasyonu'nu başlattık. Şu saat itibarıyla 120 şüpheli gözaltına alındı. Gerek uyuşturucu satıcıları gerek imal ve gerek ticaret yapanlar..." ifadelerini kullandı.



Uyuşturucuyla mücadelede bir taraftan arzla mücadele ettiklerini, bir taraftan da devletin bütün kurumlarının rehabilitasyon ve tedaviye odaklandığını dile getiren Soylu, bu mücadelede galip geleceklerine inandıklarını kaydetti.



Bakan Soylu, şöyle konuştu:



"Avrupa ve Amerika bu konuda pes etmişken, uyuşturucuyu her biri çeşitli miktarlarda serbest bırakmışken, sadece büyük uyuşturucu operasyonlarıyla buna yönelik bir anlayış sergilerken, biz hem büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz hem de aynı zamanda uyuşturucunun dağıtım kanallarını çökertmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle milletimiz bize inansın ve itimat etsin. Nasıl terörün kökünü kurutmak için büyük bir mücadele ortaya koymuşsak, koyuyorsak, bu irademizi hala devam ettiriyorsak, aynı şekilde uyuşturucuda da Allah'ın izniyle galip gelen biz olacağız. Buna olan inancımız da tamdır. Gençlerimizi, çocuklarımızı, ailelerimizi uyuşturucunun pençesine teslim etmeyiz, etmeyeceğiz. Bu Kökünü Kurutma Operasyonlarımız ülkemizin her noktasında devam edecek."

