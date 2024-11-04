Uşak'ta menfezde erkek cesedi bulundu

Uşak'ta, menfezde bulunan erkek cesediyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Uşak'ta menfezde erkek cesedi bulundu

Gediz- kara yolu Beylerhan köyü yakınlarındaki menfezde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin Zafer Uzun (36) olduğu tespit edildi.

Uzun'un cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Jandarma ekiplerince yürütülen soruşturmada, Uzun'un, dün akşam Kütahya'nın Simav ilçesinden iki arkadaşıyla birlikte otomobille Uşak'a gelmek için yola çıktığı belirlendi.

Uzun'un arkadaşları ekiplerce gözaltına alındı.

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