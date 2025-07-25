Uşak’ta meşelik alanda yangın çıktı

Uşak’ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Uşak’ta meşelik alanda yangın çıktı

Edinilen bilgiye göre; ’ın Sivaslı ilçesine bağlı Hanoğlu köyü yakınlarında bulunan meşelik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarında etkisiyle yangın büyük bir alana sıçradı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye 29 arazöz, 6 dozer, 19 su tankeri ve 5 helikopter sevk edildi.

Ekiplerin yerleşim alanlarına yakın bir noktada devam eden yangının kontrol altına alınabilmesi için hem havadan hem de karadan müdahalesi devam ediyor.

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